Компании Ford и Mahindra заключили соглашение о сотрудничестве с целью продвижения продукции на рынке Индии. Соглашение заключено сроком на три года в течение которых компании намерены оценить перспективы совместной работы.

Индийский рынок один из самых быстрорастущих в мире и, естественно, является лакомым для большинства автопроизводителей. По прогнозам к 2020 она выйдет на третье место пропустив вперед лишь Китай и США. Но компаниям из Европы и США работать на нем очень сложно, а большая часть рынка иномарок поделена между Hyundai и Suzuki. В General Motors, например, сдались и решили вообще уйти из Индии.

Соглашение Ford и Mahindra не первый опыт сотрудничества двух компаний: вместе они производили несколько моделей с 1995 по 2005 годы на заводе в Ченнау. Но в 2005 году Ford ушел с местного рынка. С тех пор на индийском рынке многое поменялось, потому американцы решили предпринять еще одну попытку закрепиться в этой стране.

