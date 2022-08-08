Ford наконец-то нашел покупателя на свои индийские заводы

Американский концерн сейчас переживает не самые лучшие времена. Не так давно компания заявила об уходе с индийского рынка. Официальный комментарий – компания хочет оздоровить свой бизнес и найти новые перспективные рынки. Фактически же, Ford сильно проиграл здесь местным производителям, а также конкурентам из Кореи и Японии

И все же, уйти – это одно, а продать свои оставшиеся активы – совсем другое дело. К примеру, долгое время Ford не мог найти покупателя на завод в городе Сананд. Это предприятие в свое время считалось одним из самых перспективных. Скажем больше - Ford инвестировал туда более одного миллиарда долларов.

К сожалению, продавать завод приходится с огромным дисконтом – новый владелец, компания Tata, заплатит за площадку всего лишь 91 миллион долларов!