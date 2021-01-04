Ford не будет договариваться с индийской Mahindra

В 2019 году обе компании договорились о создании совместного предприятия, однако этому случиться не суждено.

А план то был хорош! Ford делился производственными мощностями, а индусы давали денег. В итоге создавались бы автомобили, которые планировали продавать под патронажем обеих марок. Даже число моделей озвучивалось – семь и объем выпуска – до полутора миллионов в год.

Однако, тому не бывать. В Ford в одностороннем порядке отказались от СП, заявив, что будут развивать свое самостоятельное присутствие в Индии. Хотя местные СМИ уже забили тревогу, заявив, что отказ от СП – это намек, наоборот, на минимизацию, присутствия в регионе. Как это произошло в нашей стране, когда Ford полностью прекратил продажи легковых автомобилей, сконцентрировавшись на коммерческом транспорте.