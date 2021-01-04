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4 янв 2021

Ford не будет договариваться с индийской Mahindra

Ford не будет договариваться с индийской Mahindra
Автор фото: фирма-производитель

В 2019 году обе компании договорились о создании совместного предприятия, однако этому случиться не суждено.

А план то был хорош! Ford делился производственными мощностями, а индусы давали денег. В итоге создавались бы автомобили, которые планировали продавать под патронажем обеих марок. Даже число моделей озвучивалось – семь и объем выпуска – до полутора миллионов в год.

Однако, тому не бывать. В Ford в одностороннем порядке отказались от СП, заявив, что будут развивать свое самостоятельное присутствие в Индии.  Хотя местные СМИ уже забили тревогу, заявив, что отказ от СП – это намек, наоборот, на минимизацию, присутствия в регионе.  Как это произошло в нашей стране, когда Ford полностью прекратил продажи легковых автомобилей, сконцентрировавшись на коммерческом транспорте.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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