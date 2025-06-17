Ford показал электрический 1421-сильный Mustang Mach-E

Компания Ford представила новую версию электрического Mustang Mach-E, подготовленную специально для участия в гонке Pikes Peak, также известной как "Гонка в облака"

Такой Mach-E оснащен тремя электромоторами: один спереди и два сзади. Совокупная мощность силовой установки составляет 1421 л.с. При этом новинка на 117 кг легче прошлогоднего SuperTruck, благодаря чему получила лучшую динамику и управляемость. Заявляется, что при скорости в 240 км/ч автомобиль создает прижимную силу в более 3100 кг. Больше о технических характеристиках, вероятно, станет известно только на самой гонке, которая пройдет 22 июня.

Несмотря на то, что у Ford есть еще более экстремальная версия Mach-E с четырьмя моторами суммарной мощностью 2250 л.с., в этом году она не будет участвовать в заезде. Производитель делает ставку на более “легкую и сбалансированную” модификацию.