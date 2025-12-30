Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2025

Уникальный Ford Probe IV неожиданно появился на маркетплейсе

Уникальный Ford Probe IV неожиданно появился на маркетплейсе
Автор фото: Facebook Marketplace

На американском маркетплейсе внезапно появился уникальный концепт Ford Probe IV 1983 года, который долгие годы считался потерянным. Речь идет о первом из двух построенных прототипов с заводским обозначением шасси 001

Этот автомобиль был создан итальянским ателье Ghia в рамках спецпроекта Ford. Итогом стала машина с феноменальным коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,15. Важно понимать, что Probe IV представляет собой исключительно дизайнерский и инженерный эксперимент. Композитный кузов установлен на деревянную основу со стальными подрамниками, а о полноценной силовой установке речи не идет. Концепт предназначен исключительно для изучения аэродинамического сопротивления.

Продавец принимает предложения о цене, указав символическую сумму в качестве ориентира. Для сравнения, второй экземпляр Probe IV был продан в 2022 году примерно за 125 тысяч долларов и сегодня занимает место в музее Petersen в Калифорнии.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

