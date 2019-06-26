Ford представил новый компактный кроссовер

Компания Ford рассекретила новый компактный кроссовер, который выпустили под возрожденным названием Puma. Пока автомобиль представили только в спортивной версии ST-Line. Европейские продажи автомобиля, призванного занять место между моделями EcoSport и Kuga, начнутся до конца года.

Машину построили на платформе хэтчбека Ford Fiesta нового поколения. Ford Puma получил багажник объемом 456 л, что должно стать «лучшим в классе показателем». В салоне машины устанавливается цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы SYNC 3, сиденья с функцией массажа и аудиосистема с десятью динамиками. Водителю доступны активный круиз-контроль, камера заднего вида, система экстренного торможения, система помощи при парковке, функция обнаружения пешеходов и система удержания в полосе движения.

Кроссовер можно будет приобрести с силовой установкой, работающей по схеме «мягкий гибрид». Трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost объемом один литр действует в паре со стартер-генератором на ременном приводе, способным накапливать электроэнергию, получаемую при торможении или движении накатом. Система подпитывает 48-вольтовую бортовую сеть на основе литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 155 лошадиных сил.