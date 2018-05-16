Новость о том, что Ford отказывается на рынке Северной Америки от седанов и практически полностью от легковых моделей никого не удивила: основные продажи находятся в сегментах кроссоверов и пикапов. Но в «голубом овале» нашли более глубокое объяснение.

По словам главного исполнительного директора Ford Джеймса Хакетта, компания отказывается от легковых моделей ради того, чтобы «заново изобрести американский автомобиль». Что скрывается под этой глубокой мыслью неизвестно, но Хакетт подтвердил, что компания сосредоточится на пикапах и внедорожниках.

Хакетт говорит о том, что Ford вовсе не намерен избавляться от клиентов, а просто хочет предложить им то, что им действительно необходимо. При этом, компания намерена и впредь производить автомобили любой ценовой категории.

Ранее Ford распространил заявление о том, что к 2020 году в модельной гамме на рынке Северной Америки останутся лишь две легковые модели: купе Mustang и кросс-версия нового поколения Ford Focus Active.

Одновременно, Ford намерен предложить гибридные и полностью электрические силовые установки для F-150, Mustang, Explorer, Escape и будущего Bronco.

