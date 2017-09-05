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5 сен 2017

Ford Transit получил в России «подключенную» версию

Ford Transit получил в России «подключенную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила на выставке коммерческого транспорта Comtrans-2017 телематическую систему Ford Telematis, обеспечивающую интеграцию с системами автомобиля и позволяющими удаленно контролировать некоторые функции.

На первом этапе новый сервис будет предлагаться в качестве опции для автомобилей Ford Transit. Ford Telematics представляет собой специальное оборудование, устанавливаемое на автомобиль, а также программное обеспечение, предоставляющее гибко настраиваемые инструменты для сбора и анализа информации. Телеметрическая информация может передаваться как в виде регулярных отчетов, так и отдельных данных для интеграции в другие форматы отчетных документов. Глубокая интеграция телеметрической системы с системами автомобиля, соответствующая высоким стандартам качества и безопасности Ford, позволит владельцам и руководителям автопарков оптимизировать работу парка и повысить безопасность перевозок.

По сути это электронный блок, устанавливаемый в надежно защищенном месте и связанный с датчиками и системами автомобиля, а удаленно – с системой управления автопарком. Функционал системы можно разделить на три категории: безопасность, эксплуатация, целевое использование (логистика).

Ford Telematics позволить гибко настроить выгрузку данных для отчетности и возможность интеграции со сторонними системами управления автопарком. Данные телеметрии могут поступать к пользователю в виде регулярных отчетов или передаваться в виде отдельных цифр для интеграции в другие форматы отчетных документов.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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