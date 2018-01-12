Рост российского рынка новых легковых автомобилей возвращает к полноценной жизни и локальное производство. Так СП Ford Sollers объявило о том, что увеличивает объемы производства на своем заводе в Елабуге и расширяет штат предприятия на 600 человек.

Массовый набор сотрудников для введения дополнительной смены начался в октябре прошлого года. В общей сложности в Татарстане было создано около 600 новых рабочих мест. В основном это рабочие, занятые на всех этапах производства автомобилей: слесари механо-сборочных работ (МСР), операторы машин контактной сварки (МКС), водители тягачей и погрузчиков, комплектовщики, маляры, контролеры качества.

Дополнительный рабочий день позволит скорректировать объемы производства в ответ на значительно увеличившийся спрос на кроссоверы и легкие коммерческие автомобили Ford в России. На заводе в Елабуге выпускаются адаптированные к российским условиям «смарт-кроссовер» Ford Kuga, легендарный 7-местный внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили семейства Ford Transit, спрос на данные модели увеличился более чем на 50% в 2017 году.

В Ford Sollers прогнозируют восстановление российского авторынка в 2018 году с темпами 10-15%, что обеспечит дальнейший рост спроса на внедорожники и кроссоверы.