Ford выводит Bronco на рынок Европы

Этот внедорожник уже пользуется сумасшедшим спросом на рынке США, однако, руководство концерна хочет расширить географию продаж, организовывая поставки в «Старый свет».

Старт европейских продаж Ford Bronco запланирован на конец 2023 года. Пока нет ни цен, ни перечня комплектаций, но известно, что внедорожник предложат только в пятидверном исполнении. Инсайдеры говорят, что уже в базе автомобиль будет оснащен блокировкой заднего дифференциала и силовыми бамперами.

К сожалению, главной загадкой остается гамма силовых установок. В США она богатая – есть и рядный турбомотор 2.3-литра на 274 лошадиные силы, и V6 2.7 EcoBoost (314 сил и 542 Нм) или битурбомотор V6 3.0 EcoBoost (424 л.с., 597 Нм). Учитывая последние тенденции на тотальную электрификацию и отказ европейского парламента от ДВС, можно с уверенностью говорить о том, что мощные моторы однозначно не доберутся до Европы.