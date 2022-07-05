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5 июл 2022

Ford выводит Bronco на рынок Европы

Ford выводит Bronco на рынок Европы
Автор фото: фирма-производитель
Этот внедорожник уже пользуется сумасшедшим спросом на рынке США, однако, руководство концерна хочет расширить географию продаж, организовывая поставки в «Старый свет».
Старт европейских продаж Ford Bronco запланирован на конец 2023 года. Пока нет ни цен, ни перечня комплектаций, но известно, что внедорожник предложат только в пятидверном исполнении. Инсайдеры говорят, что уже в базе автомобиль будет оснащен блокировкой заднего дифференциала и силовыми бамперами. 
 
К сожалению, главной загадкой остается гамма силовых установок. В США она богатая – есть и рядный турбомотор 2.3-литра на 274 лошадиные силы, и V6 2.7 EcoBoost (314 сил и 542 Нм) или битурбомотор V6 3.0 EcoBoost (424 л.с., 597 Нм). Учитывая последние тенденции на тотальную электрификацию и отказ европейского парламента от ДВС, можно с уверенностью говорить о том, что мощные моторы однозначно не доберутся до Европы.

При написании новости использовалась информация:
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