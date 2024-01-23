Компания Ford представила новейшую мультимедийную систему Digital Experience

Первым из автомобилей, который получит новую “мультимедийку” станет Lincoln Nautilus 2024 модельного года, который представили прошлой весной

В основе мультимедийной системы Digital Experience для Nautilus лежит 48-дюймовый дисплей, растянувшийся по всей передней панели, и центральный 11,1-дюймовый информационный экран.

Система работает на базе Android Automotive и отмечается, что ее процессор в пять раз мощнее предыдущего Sync 4, а графика обрабатывается быстрее в 14 раз. Более того, по сравнению с предыдущей “мультимедийкой”, у новой объем “оперативки” в четыре раза больше. Система также получила голосовой помощник, связь 5G, Wi-fi модуль и поддержку Apple Carplay и Android Auto.

Главные фишки системы раскрываются только во время парковки или зарядки. Digital Experience позволяет играть в различные игры на центральном экране, серфить в интернете через фирменный браузер Vivaldi (позже добавят Google Chrome), а также смотреть видео на Youtube или Prime Video. Через некоторое время система пополнится и приложением для видеоконференций.

