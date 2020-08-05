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5 авг 2020

Концерн Ford возглавят комики

Концерн Ford возглавят комики

Точнее сказать – родственник комика. Концерн Ford Motor объявил о смене главного исполнительного директора — 65-летний Джим Хакетт, который руководил компанией с 2017 года, 4 августа ушел в отставку, с 1 октября должность вместо него займет 58-летний Джим Фарли

Причем тут комики и комедии? Дело в том, что господин Фарли является кузеном популярного американского комика Криса Фарли, который известен широкому зрителю, в частности, по кинокомедии «Ниндзя из Беверли-Хиллз». Что характерно, такое родство не мешает Джиму Фарли быть настоящим профессионалом своего дела.

Известно, что в течение 17 лет — до 2007 года — он строил карьеру в североамериканском отделении Toyota Motor. Его достижения в японском концерне — руководитель проекта по запуску молодежного бренда Scion и должность генерального менеджера. В Ford Фарли работает последние 13 лет, с 2015 по 2017 год он руководил европейским отделением, затем занимал должность вице-президента. С марта 2020-го Фарли работает главным операционным директором Ford.

Как пишет американское издание Automotive News, отставка нынешнего глава компании, Хакетта, связана со значительным снижением капитализации Ford. За последние три года котировки акций концерна упали в сумме на 38%. Здесь надо заметить, что при его предшественнике Марке Филдсе с 2014 по 2017 год они также падали — в сумме на 35%. Таким образом, Хакетт не смог оздоровить ситуацию. В то же время совет правления признает результаты работы Хакетта неплохими. Ему удалось оптимизировать продуктовую линейку и запустить реструктуризацию компании на общую сумму $11 млрд.

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Drom

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