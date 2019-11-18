Кроссовер «Мустанг» представлен официально

Премьера новинки под названием Mach-E состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе

Автомобиль построен на платформе Global Electrified 2 (GE2), которая является модернизированной версией архитектуры C2, которую используют модели Focus и Kuga. Базовые версии с задним приводом доступны в двух вариантах мощности — 255 и 282 лошадиные силы. Старшие модификации с системой полного привода комплектуются 332-сильной установкой. Позже дебютирует версией GT Performance, которая оснащается электрической установкой мощностью 459 лошадиных сил. Такая модификация кроссовера до сотни может разогнаться всего за 3,5 секунды. В зависимости от версии без подзарядки электрокар может проехать от 340 до 600 километров. Никуда не делась и функция быстрой зарядки- восполнить батарею до 80 процентов можно за 38 минут.

Стоит ли говорить, что при создании кроссовера инженеры и дизайнеры вдохновлялись легендарными масл-карами. Кроссовер получил переднюю и заднюю оптику в стиле оригинального «Мустанга», купеобразный силуэт и закрытую «радиаторную решетку». К слову, автомобиль носит название Mach-E, что является отсылкой к самым мощным модификациям спорткара Mustang первого поколения.