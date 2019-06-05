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5 июн 2019

Медленная промышленная смерть

Медленная промышленная смерть

Совместное предприятие Ford Sollers окончательно остановило два своих завода — автосборочный в Набережных Челнах и моторный в Елабуге

Напомним, что в Набережных Челнах производили седан Fiesta и кроссовер EcoSport. Моторный завод в Елабуге выпускал 1,6-литровый бензиновый мотор Duratec для этих моделей.

Что касается завода во Всеволожске, то он еще продолжает работу. Несмотря на то, что производство Mondeo уже остановлено, Focus еще остается в строю. Стоит напомнить, что  выпуск легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России будет продолжаться. Автомобили делают в Елабуге. На том же предприятии пока продолжают сборку кроссоверов Explorer и Kuga.

В компании поясняют, что закрытие заводов — это многоэтапный процесс, и после завершения производства, проверки автомобилей и их отгрузки начнется подготовка к полному закрытию. После закрытия производства заводская площадка поступит на реализацию, продажей займется дочерняя структура Форда. 

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