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10 фев 2021

Минивэны Ford стали гибридами

Минивэны Ford стали гибридами
Автор фото: фирма-производитель

Когда-то модели Ford S-MAX и Ford Galaxy были сравнительно популярны на нашем рынке. К сожалению, эти модели покинули Россию, причем еще задолго до ухода самого легкового подразделения Ford. Правда, в Европе эти автомобили до сих пор находят клиентов, однако ужесточение экологических стандартов заставляют компанию импровизировать

В Ford подумали и решили сделать гибрид. Изобретать что-то особенное тоже не стали – взяли силовую установку от Kuga Hybrid и интегрировали в минивэны. Остановимся на ней поподробнее. В «пламенное сердце» входят два мотора – электродвигатель и атмосферник объемом 2.5 литра.  Общая мощность – около 195 лошадиных сил.

На электродвигателе автомобили передвигаться практически не могут – максимум несколько сотен метров со старта. Так что основное его предназначение - оптимизация работы ДВС с целью снижения расхода и вредных выбросов.

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