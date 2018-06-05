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5 июн 2018

На заводе Ford в Елабуге собрали 150-тысячный автомобиль

На заводе Ford в Елабуге собрали 150-тысячный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

СП Ford Sollers отмечает очередной юбилей, на заводе в Елабуге, где собирают Ford Explorer и Ford Transit, собран 150-тысячный автомобиль.

Юбилейным стал Ford Transit, предназначенный для корпоративного автопарка. Именно Ford Transit был первой моделью, которая встала на конвейер завода в 2012 году. В настоящее время версии специального и социального назначения на базе Ford Transit используются в самых разных сферах российского бизнеса, а также социальными службами.

Основной объем выпущенных в Елабуге машин составили кроссоверы Ford Kuga. Кроссовер выпускается для российского рынка в передне- и полноприводном исполнении с атмосферным двигателем 2,5 л (150 л.с.) и турбированными двигателями EcoBoost 1,5 л (150 и 182 л.с.), причем все версии комплектуются исключительно 6-ступенчатыми АКП традиционной гидромеханической конструкции.

Внедорожник Ford Explorer в базовой версии легендарный внедорожник предлагается российским клиентам с атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКП, системой интеллектуального полного привода Terrain Management, 7-местным кожаным салоном, климат-контролем, подогревом лобового стекла, боковых зеркал и передних сидений, мультимедийной системой SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке и 8-дюймовым сенсорным экраном.

Производство на высокотехнологичном заводе Ford Sollers в Елабуге стартовало в январе 2012 года, когда на конвейер предприятия встал Ford Transit. Позже модельную гамму производимых автомобилей расширили Ford Explorer и Ford Kuga.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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