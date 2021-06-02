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2 июн 2021

Стала известна дата появления нового Ford Maverick

Стала известна дата появления нового Ford Maverick
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн готовится представить конкурента Hyundai Santa Cruz – пикап Maverick. Дебют модели назначен на июль текущего года, да и планы по производству у компании грандиозные.

Но о планах производства мы поговорим несколько позже, а пока сосредоточимся на самой машине. По предварительным данным, ее построят на легковой платформе С2. Эта тележка знакома многим по моделям Focus, Kuga и прочим легковушкам концерна. Что касается двигателей, то пикап оснастят тремя турбомоторами.

Первый – трехцилиндровый полуторалитровый мотор Ecoboost на 184 лошадиные силы. Второй – аналогичный Ecoboost, но уже двухлитровый. Третий- двухлитровый турбомотор от фургона Ford Transit. Мощность агрегатов не указывается, но по инсайдерской информации она составляет 196 и 170 лошадиных сил.

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