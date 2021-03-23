В Россию приедет электрический Ford Transit

Более того, электрический фургон получит местную прописку - его будут также собирать в Елабуге , как и бензиновый аналог

Как сообщает Коммерсантъ, совместное предприятие Ford Sollers видит большой потенциал электрического коммерческого транспорта в России. Sollers даже приводит некоторые аналитические данные, согласно которым к 2025-2026 году доля электромобилей в сегменте LCV достигнет четырёх процентов (при нынешних полутора). Дабы стимулировать интерес к новым машинам, в Sollers готовы договариваться с региональными властями по поводу льгот для таких машин (вроде свободного проезда по платным трассам или передвижения по выделенным полосам).

Что касается самой машины, то мы пока располагаем только американской спецификацией автомобиля, согласно которой Transit оснащается 270-сильным электродвигателем и батареей емкостью 69 кВт*ч, запас хода на полном заряде составляет около трёхсот километров. Важно заметить, что производитель планирует локализовать производство моторов и батарей в нашей стране.