ГАЗ собирается усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии

Действующая сборочная площадка «Группы ГАЗ» во Вьетнаме будет преобразована в экспортный хаб

Если говорить простым языком, то все машины, которые собирают во Вьетнаме, будут продаваться и в других странах. Сейчас на местном конвейере собираются микроавтобусы и фургоны ГАЗель Next.

«Отдельное внимание уделили промышленной кооперации. У нас есть уже ряд якорных пилотных проектов, в частности, во Вьетнаме работает автосборочное производство “Группы ГАЗ”. Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и уже из Вьетнама <..> на рынки сопредельных стран», — приводит ТАСС слова замглавы Минпромторга РФ Алексея Груздева.