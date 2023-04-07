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7 апр 2023

ГАЗ собирается усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии

ГАЗ собирается усилить свое присутствие в Юго-Восточной Азии

Действующая сборочная площадка «Группы ГАЗ» во Вьетнаме будет преобразована в экспортный хаб

Если говорить простым языком, то все машины, которые собирают во Вьетнаме, будут продаваться и в других странах. Сейчас на местном конвейере собираются микроавтобусы и фургоны ГАЗель Next.

«Отдельное внимание уделили промышленной кооперации. У нас есть уже ряд якорных пилотных проектов, в частности, во Вьетнаме работает автосборочное производство “Группы ГАЗ”. Есть хорошие перспективы поставок не только на внутренний рынок, но и уже из Вьетнама <..> на рынки сопредельных стран», — приводит ТАСС слова  замглавы Минпромторга РФ Алексея Груздева.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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