ГАЗель NEXT - беспилотные маршрутки без водителей?

Отечественные инженеры последовали примеру Японских коллег с беспилотными такси и представили две ГАЗели на автопилоте.

Отечественные инженеры последовали примеру Японских коллег с беспилотными такси и представили две ГАЗели на автопилоте во время Московского автосалона. Базой для прорывной новинки послужили электробусы ГАЗель NEXT.

Автомобили в статусе прототипа, и пока не выпущены в серию. На территории Горьковского автозавода им предстоит пройти множество тестов на безопасность. Для этих целей сооружены специальные условия, имитирующие город. Искусственный интеллект на борту сам проводит оценку пересечения траекторий и возможных рисков, а также распознает движимые и недвижимые объекты, перед совершением действий дает оценку на основании заложенных алгоритмов.

Ориентация в пространстве происходит за счет систем GPS и ГЛОНАСС, а датчики, расположенные в автомобиле распознают дорожную разметку и знаки на дороге.

Одна из версий новинки с ИИ на борту снаряжена лидарами - для ориентирования в пространстве такому автомобилю даже не нужна дорожная разметка. Информация о серийном производстве беспилотной модели пока не сообщается, но зрители автосалона в Москве проявили большой интерес к отечественным моделям.