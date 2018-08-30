Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2018

ГАЗель NEXT - беспилотные маршрутки без водителей?

ГАЗель NEXT - беспилотные маршрутки без водителей?

Отечественные инженеры последовали примеру Японских коллег с беспилотными такси и представили две ГАЗели на автопилоте. 

Отечественные инженеры последовали примеру Японских коллег с беспилотными такси и представили две ГАЗели на автопилоте во время Московского автосалона. Базой для прорывной новинки послужили электробусы ГАЗель NEXT.

Автомобили в статусе прототипа, и пока не выпущены в серию. На территории Горьковского автозавода им предстоит пройти множество тестов на безопасность. Для этих целей сооружены специальные условия, имитирующие город. Искусственный интеллект на борту сам проводит оценку пересечения траекторий и возможных рисков, а также распознает движимые и недвижимые объекты, перед совершением действий дает оценку на основании заложенных алгоритмов.

Ориентация в пространстве происходит за счет систем GPS и ГЛОНАСС, а датчики, расположенные в автомобиле распознают дорожную разметку и знаки на дороге.

Одна из версий новинки с ИИ на борту снаряжена лидарами - для ориентирования в пространстве такому автомобилю даже не нужна дорожная разметка. Информация о серийном производстве беспилотной модели пока не сообщается, но зрители автосалона в Москве проявили большой интерес к отечественным моделям.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAZ Connect

Автомобили ГАЗ стали немножко цифровыми

04 июня 2018
ГАЗель NEXT

«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» получили две новые версии

07 декабря 2017
Вепрь NEXT

Настоящие российские внедорожники: такими их видят на ГАЗ

05 сентября 2017
ГАЗель NEXT

ГАЗель NEXT стала тяжеловесом

04 сентября 2017
Соболь

«Соболь» подготовили для активного отдыха

25 августа 2017
ГАЗель NEXT

«ГАЗель NEXT» получит электрическую версию

20 июля 2017

 Новости GAZ

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti Q50 - infiniti q50 2016: когда шик и спортивность в гармонии Тест драйв
28 августа 2018

Infiniti Q50
"Infiniti Q50: когда шик и спортивность в гармонии"
Hyundai H-1 - hyundai н-1 2018 продавец воздуха
Тест драйв
24 августа 2018

Hyundai H-1
"Продавец воздуха"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"
Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция!
Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"

Написано новостей:

2 1 8 6 7