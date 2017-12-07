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7 дек 2017

«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» получили две новые версии

«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» получили две новые версии
Автор фото: фирма-производитель

Накануне на Горьковском автозаводе прошли торжества посвященные 85-летию предприятия, а заодно и визиту президента России Владимира Путина. За этими громкими событиями за кадром остался запуск двух новых модификацией коммерческой техники: тяжелых версий «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT».

Речь идет о среднетоннажнике «ГАЗон NEXT» полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 т. Грузоподъемность автомобиля «ГАЗон NEXT 10» составляет 5,9 т. На базе этой платформы будет создана широкая линейка специальной техники для муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства.

Машина отличается от более легкой иной задней подвеской и модернизированной передней, увеличенной колеей передних колес, удлиненной колесной базой. На автомобиле установлена пневмоподвеска задней оси, которая позволяет регулировать высоту кузова при погрузке/разгрузке и поддерживать ее на постоянном уровне в процессе езды, а также обеспечивает высокую плавность хода даже при движении по разбитым дорогам. Подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами Monroe и стабилизатором поперечной устойчивости. Увеличенная на 27 см ширина бортовой платформы позволяет устанавливать в кузов 12 стандартных европаллет (вместо 10 на легкой версии). Управление коробкой передач осуществляется с помощью «джойстика» на передней панели. Мощность двигателя ЯМЗ-534 была увеличена до 170 л.с. (максимальный крутящий момент – до 664 Нм).

Кабина «ГАЗона NEXT» укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором, 2DIN-магнитолой с клавишами управления на руле и климатической системой Delphi с функцией обогрева ветрового стекла. Кабина изготовлена из оцинкованной стали, прошедшей двойное грунтование, а крылья и колесные арки  – из высокопрочного пластика.

Легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NEXT 4,6» может перевозить до 2,6 т груза. В дальнейшем на шасси автомобиля будет создана широкая линейка грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

Конструктивные отличия автомобиля – новый задний мости типа «спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, увеличенная ширина бортовой платформы. Помимо повышенной до 2,6 тонн грузоподъемности автомобиль отличается увеличенной на 10 см (до 2160 мм) шириной грузовой платформы. Автомобиль оснащается бортами, изготовленными из катаного стального профиля, прошедшего катафорезное грунтование, с минимальным количеством сварных соединений. Это обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова.
 

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