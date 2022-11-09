К дилерам привезли новый Соболь NN

В сбытовую сеть ГАЗа начали поступать первые товарные экземпляры новой модели — легкого коммерческого автомобиля Соболь NN. Стоимость новинки до сих пор остается нераскрытой

Соболь NN построен на той же самой платформе, что и Газель NN, правда есть и некоторые отличия. К примеру «Соболь» имеет уникальный задний мост и односкатные колеса сзади. Кроме того, здесь применены укороченные лонжероны.

Габаритная длина машины — 5120 мм, колесная база — 2430 мм. Что касается двигателей, то в базовом исполнении автомобиль оснастят классическим бензиновым мотором УМЗ Evotech, мощность которого составляет 106 лошадиных сил. Впрочем, мы знаем, что у него будет и альтернатива в виде некоего турбодизельного агрегата, характеристики которого не раскрываются.