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9 ноя 2022

К дилерам привезли новый Соболь NN

К дилерам привезли новый Соболь NN
Автор фото: фирма-производитель

В сбытовую сеть ГАЗа начали поступать первые товарные экземпляры новой модели — легкого коммерческого автомобиля Соболь NN. Стоимость новинки до сих пор остается нераскрытой

Соболь NN построен на той же самой платформе, что и Газель NN, правда есть и некоторые отличия. К примеру «Соболь» имеет уникальный задний мост и односкатные колеса сзади. Кроме того, здесь применены укороченные лонжероны.

Габаритная длина машины — 5120 мм, колесная база — 2430 мм. Что касается двигателей, то в базовом исполнении автомобиль оснастят классическим бензиновым мотором УМЗ Evotech, мощность которого составляет 106 лошадиных сил. Впрочем, мы знаем, что у него будет и альтернатива в виде некоего турбодизельного агрегата, характеристики которого не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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