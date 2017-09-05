На выставке коммерческой техники Comtrans-2017 Группа ГАЗ представил перспективные образцы грузовиков семейства Садко NEXT. Это среднетоннажный грузовик с двухрядной кабиной, который в Нижнем Новгороде называют пикапом «Вепрь NEXT» и грузопассажирская версия с кузовом от цельнометаллического фургона Соболь NEXT.

В дальнейшем планируется расширение линейки как за счет автомобилей полной массой до 3 т, созданных на базе «Соболя» с разными типами кузовных надстроек и внедорожного оснащения, так и за счет тяжелых автомобилей, созданных на базе техники «Урал NEXT».



Экспедиционный автомобиль «Вепрь NEXT» создан на платформе внедорожного грузовика ГАЗ-33088 «Садко», на которую установлен цельнометаллический кузов фургона «ГАЗель NEXT». Два ряда сидений рассчитаны на 6 пассажиров и водителя. Объем свободной части кузова – 6 куб м. Свободная компоновка салона позволяет устанавливать дополнительные пассажирские сиденья и убирать второй ряд кресел, чтобы увеличить объем перевозимого груза.



Пикап «Вепрь NEXT» также имеет 7 пассажирских мест. На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Просторная и комфортабельная кабина с широким дверным проемом укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.



Жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, система регулирования давления в шинах, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка позволяют «Вепрь NEXT» преодолевать самые сложные препятствия. В то же время использование кузова и кабины семейства NEXT обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень эргономики и комфорта, непривычный для внедорожного грузовика.

На выставке оба автомобиля были оснащены турбодизелем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с.

