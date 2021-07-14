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14 июл 2021

General Motors построит центр разработки машин будущего

General Motors построит центр разработки машин будущего

Корпорация General Motors построит в калифорнийском городе Пасадена новый кампус. В нём инженеры и дизайнеры станут работать над транспортными средствами далекого будущего, когда человеку покорится космос.

Одним из таких транспортных средств станет луноход, еще одним – летающий автомобиль. Здесь надо сделать важное уточнение - американский концерн совместно с Hyundai заявили о сотрудничестве в данной отрасли. Компании будут активно поддерживать друг друга, дабы запуск таких транспортных средств был максимально форсирован. Любопытно, но обе фирмы даже назвали даты внедрения таких машин. Корейцы представят предсерийные прототипы уже в 2025 году, а американцы – на пять лет позже.

Помимо разработки транспортных средств в кампусе GM будут разрабатывать проекты с дополненной и виртуальной реальностью. Представители компании заявляют, что разработка машин – банальное направление, а VR- это крайне перспективный и интересный тренд.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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