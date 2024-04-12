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12 апр 2024

GMC Yukon получит большое обновление

GMC Yukon получит большое обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания GMC анонсировала обновленный внедорожник Yukon для глобального рынка. Автомобилю пересмотрят моторную гамму и доработают дизайн

Пока единственное опубликованное изображение кроссовера демонстрирует слегка переработанную С-образную переднюю светодиодную оптику, иную решетку радиатора и новый передний бампер. Это, судя по всему, внедорожная версия AT4. Вероятно, самая дорогая модификация Denali будет отличаться иным рисунком решетки радиатора и более обильной хромированной отделкой. Также ожидается, что в салоне установят новую мультимедийную систему с более большим экраном, полностью цифровую приборную панель и добавят другие материалы отделки.

Изменения в моторной гамме будут такие же, как у родственного Chevrolet Tahoe, который в прошлом году пережил рестайлинг. Yukon получит модернизированный 6-цилиндровый дизельный мотор объемом 3.0 л. Его мощность - 309 л.с. и 671 Нм крутящего момента. Бензиновые версии Yukon останутся без изменений. Это 5,3-литровый V8 на 360 л.с. и 6,2-литровый V8 на 426 л.с. Все агрегаты работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации, привод может быть как задним, так и полным. 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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