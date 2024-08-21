Внедорожник GMC Yukon получил новый салон и более мощный дизельный агрегат

Компания GMC рассекретила рестайлинговый внедорожник Yukon. Внутри появился экран диагональю 16,8 дюймов, а под капотом установлен турбодизель на 309 л.с.

Однако примечательные изменения во внешности также имеются. Автомобилю доработали фары, бампера и оснастили новыми колесными дисками диагоналями от 20 до 24 дюймов. Как и прежде, решетка радиатора отличается в зависимости от выбранной комплектации. Внутри появился 16,8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, через который происходит управление всеми настройками автомобиля. Также появились отдельные дисплеи для задних пассажиров. К слову, можно заказать внедорожник с двумя отдельными сиденьями на заднем ряду вместо 3-местного дивана.

В моторной гамме остались без изменений бензиновые V8 объемами 5,3 л. (360 л.с.) и 6,2 л. (426 л.с.). Но мощность 3,0-литрового “турбодизеля” увеличилась до 309 л.с. и 671 Нм крутящего момента (было 281 л.с. и 623 Нм). Все двигатели работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.