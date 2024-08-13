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13 авг 2024

Представлен кроссовер GMC Terrain третьего поколения

Представлен кроссовер GMC Terrain третьего поколения
Автор фото: фирма-производитель

Компания GMC показала компактный кроссовер Terrain нового поколения. Автомобилю доработали дизайн и оснащение. Как и прежде, под капотом остается 1,5-литровый турбомотор

Фактически силовая установка не претерпела серьезных изменений. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 175 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатый гидромеханический “автомат”. Привод - полный. Более бюджетная комплектация появится чуть позже, она будет отличаться вариатором и передним приводом, а крутящий момент урежут до 250 Нм.

Точные габариты модели пока не раскрываются, но по некоторым данным, он может оказаться чуть короче в длину и чуть больше в ширину и высоту. Внешние изменения свелись в иную форму решетки радиатора, другим бамперам и задней части. Также автомобилю достались новые дизайны колесных дисков диаметрами 17, 19 или 20 дюймов. В продажу поступят также внедорожная версия AT4 и флагманская комплектация Denali.

Главной особенностью нового поколения стал салон. Внутри установлены два экрана на 11 и 15 дюймов. Первый отвечает за приборную панель, а второй - за информационно-развлекательную систему. Также здесь появился голосовой помощник от Google и имеется возможность скачивать дополнительные приложения.
 

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