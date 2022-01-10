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10 янв 2022

General Motors перестал быть автомобильным гигантом.

General Motors перестал быть автомобильным гигантом.
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн потерял титул крупнейшего автопроизводителя США, уступив пьедестал компании Toyota.

General Motors по итогам 2021 года снизил объёмы производства автомобилей и впервые за долгое время оказался на втором месте по количеству проданных в США машин. Руководство марки уже заявило, что статистику испортил кризис электронных компонентов. Впрочем, настрой у GM оптимистичный – за 2022 год компания собирается вернуть лидерство, в частности путем выпуска нескольких новинок, включая электромобили.

Интересно, что в 2021 году многие азиатские автопроизводители смогли укрепить свои позиции на американском рынке.  Взять, к примеру, концерн Hyundai, который продемонстрировал двадцатипроцентный рост по сравнению с 2020 годом.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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