General Motors перестал быть автомобильным гигантом.

Американский концерн потерял титул крупнейшего автопроизводителя США, уступив пьедестал компании Toyota.

General Motors по итогам 2021 года снизил объёмы производства автомобилей и впервые за долгое время оказался на втором месте по количеству проданных в США машин. Руководство марки уже заявило, что статистику испортил кризис электронных компонентов. Впрочем, настрой у GM оптимистичный – за 2022 год компания собирается вернуть лидерство, в частности путем выпуска нескольких новинок, включая электромобили.

Интересно, что в 2021 году многие азиатские автопроизводители смогли укрепить свои позиции на американском рынке. Взять, к примеру, концерн Hyundai, который продемонстрировал двадцатипроцентный рост по сравнению с 2020 годом.