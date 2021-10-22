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22 окт 2021

Представлен обновленный GMC Sierra

Представлен обновленный GMC Sierra
Автор фото: фирма-производитель

Компания GMC обнародовала детали рестайлинга пикапа Sierra. Грузовику доработали внешность, радикально реформи¬ровали интерьер и пересмотрели моторную гамму

C последней и начнем.  Если вдруг вы захотите приобрести данный автомобиль с 4.3-литровым двигателем V6, то спешим вас разочаровать – данный мотор теперь из гаммы исключен.  Так что довольствуйтесь 360-сильным мотором V8 и 280-сильным дизелем.  Чуть не забыли упомянуть базовый 2.7-литровый агрегат с турбонаддувом, а ведь он пережил серьезную модернизацию – ему увеличили крутящий момент  (до 569 Ньютон-метров). Любопытно, что 8-ступенчатый автомат, который работает в паре с данным мотором, получил новый блок управления.

Теперь поговорим про внешность. Пикап оснащается новой решёткой радиатора, видо-изменённым передним бампером и новой оптикой. В интерьере пояавилась перера¬ботанная передняя панель с горизонталь¬ной ориентацией всех управляющих блоков кнопок, включая климатическую установку. Дорогие версии будут оснащаться цифровой приборной панелью с диагональю 12,3 дюйма и горизонтальным же 13,4-дюймовым экраном медиа¬системы. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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