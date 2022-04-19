General Motors уходит из России

Сразу несколько отечественных СМИ заявили о полном уходе компании General Motors с российского рынка.

Да, представительство марки будет расформировано, а все дилерские центры – закрыты. Что будет с гарантийной поддержкой и сервисным обслуживанием ранее проданных автомобилей – неизвестно. Для подтверждения данной информации мы напрямую обратились в российский офис марки. Конкретных комментариев нам не предоставили, однако дали официальный ответ центрального офиса:

«В связи с кризисом в Украине и соответствующих Американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России.GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России». Если события пойдут по наихудшему сценарию, GM окажется первой автомобильной компанией, которая уйдет с российского рынка.