Новый Geely Coolray официально дебютировал в Казахстане

Казахстанские дилеры китайской марки начали выставлять на продажу обновленный кроссовер Geely Coolray 2023 модельного года

Новое поколение получило более спортивный внешний вид и доработанный салон. Главными изменениями во внешности стали широкая решетка радиатора и усовершенствованные светодиодные фары. В салоне появилась единая цифровая панель, разделенная на экран “приборки” и мультимедийной системы.

Обновленный Geely Coolray получил 4-цилиндровый мотор объемом 1,5 л. Данный агрегат стал мощнее предыдущего - 173 л.с и 290 Нм крутящего момента. Но, в тот же момент, дефорсирован по сравнению с китайским рынком - 181 л.с. Разгон до 100 км/ч - 7,6 с. Максимальная скорость составит 200 км/ч. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.