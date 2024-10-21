Geely Coolray получил новую внешность и большой экран в салоне

Китайская компания Geely представила на родине обновленный кроссовер Binyue L, который в России официально продается под названием Coolray. Автомобиль получил ряд доработок в дизайне и оснащении

Обновленной модели немного освежили переднюю часть. Теперь здесь крупный воздухозаборник и более узкая фирменная решетка радиатора. Передняя и задняя оптика также были доработаны. Кроме этого, автомобилю подготовили новый дизайн 18-дюймовых колесных дисков, который сочетается с красными тормозными суппортами (доступны для самой дорогой комплектации). Самое главное изменение внутри - это крупный экран мультимедийной системы на передней панели диагональю 14,6 дюймов. Оснащение также будет включать 8,8-дюймовую цифровую “приборку”, камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота и электрорегулировку сидений в 6 положениях.

Технические характеристики пока не сообщаются. Предполагается, что новый Binyue L оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента в паре с роботизированной коробкой передач. Привод ожидается исключительно передний.