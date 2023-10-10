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10 окт 2023

Geely Coolray - самый популярный автомобиль в России

Geely Coolray - самый популярный автомобиль в России
Автор фото: фирма-производитель

Несколько месяцев подряд кроссовер Geely Coolray занимает лидирующую позицию по продажам автомобилей в России. Только за сентябрь было продано 3214 экземпляров

Сразу за Coolray идет еще один автомобиль Geely - флагманский кроссовер Monjaro. В прошлом месяце данный автомобиль приобрели 2863 россиянина. Замыкает тройку лидеров Geely Atlas Pro с 1659 проданными экземплярами. Таким образом, общий объем реализованных автомобилей Geely на российском рынке вырос более, чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что Geely Coolray оценивается от 2 144 900 рублей. Под капотом - бензиновая “турботройка” объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуетсся 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.

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