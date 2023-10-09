Обновленный Geely Coolray уже привезли в Москву

Ряд официальных дилерских центров Geely уже получил новый кроссовер Geely Coolray. Прием заказов уже открыт. Стартовая цена - 2 594 990 рублей

Автомобиль в России будет доступен в четырех различных комплектациях. Стандартное оснащение включает: светодиодную оптику, “приборку” с 10,25-дюймовым монохромным экраном, 12,3-дюймовую “мультимедийку”, задние парктроники, камеру заднего вида, а также подогрев всех сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя и лобового стекла.

Новый Geely Coolray приводится в движение бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.