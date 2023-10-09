Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2023

Обновленный Geely Coolray уже привезли в Москву

Обновленный Geely Coolray уже привезли в Москву
Автор фото: фирма-производитель

Ряд официальных дилерских центров Geely уже получил новый кроссовер Geely Coolray. Прием заказов уже открыт. Стартовая цена - 2 594 990 рублей

Автомобиль в России будет доступен в четырех различных комплектациях. Стандартное оснащение включает: светодиодную оптику, “приборку” с 10,25-дюймовым монохромным экраном, 12,3-дюймовую “мультимедийку”, задние парктроники, камеру заднего вида, а также подогрев всех сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя и лобового стекла.

Новый Geely Coolray приводится в движение бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
quto

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Coolray (2024)

Обновленный Geely Coolray готов к запуску продаж в России

03 октября 2023
Geely Coolray

Geely анонсировала обновленный Coolray для России

14 сентября 2023
Geely Coolray

В Казахстан приехал новый Geely Coolray

01 августа 2023
Geely Coolray

Новый Geely Coolray официально дебютировал в Казахстане

21 июля 2023
Geely Coolray

Geely Coolray обзавелся "кибернетической" версией

05 декабря 2022
Geely Coolray

Geely Coolray получил новый мотор в ходе рестайлинга

27 июля 2022

 Новости Geely Coolray

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 0 1