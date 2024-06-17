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17 июн 2024

Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей

Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely показала новую версию кроссовера Binyue (у нас известен как Coolray), которая получит название Super Power Edition. Она станет самой дешевой в линейке - всего 60 000 юаней, что эквивалентно 730 000 рублей

Geely Binyue Super Power Edition в основном отличается от предыдущей версии (фейслифтинга 2023 года) бамперами и решеткой радиатора с горизонтальными прорезями вместо вертикальных. Задний бампер лишили видимых патрубков выхлопной системы, при этом прорези под них оставили. Салон слегка упростили, оснастив автомобиль исключительно аналоговой “приборкой” и мультимедийной системой с экраном меньшей диагонали.

Главное изменение под капотом - это 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 126 л.с. и 152 Нм крутящего момента. В паре с ним предложена 5-ступенчатая “механика” или вариатор.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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