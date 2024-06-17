Geely Coolray в Китае получит версию Super Power Edition ценой 730 000 рублей

Компания Geely показала новую версию кроссовера Binyue (у нас известен как Coolray), которая получит название Super Power Edition. Она станет самой дешевой в линейке - всего 60 000 юаней, что эквивалентно 730 000 рублей

Geely Binyue Super Power Edition в основном отличается от предыдущей версии (фейслифтинга 2023 года) бамперами и решеткой радиатора с горизонтальными прорезями вместо вертикальных. Задний бампер лишили видимых патрубков выхлопной системы, при этом прорези под них оставили. Салон слегка упростили, оснастив автомобиль исключительно аналоговой “приборкой” и мультимедийной системой с экраном меньшей диагонали.

Главное изменение под капотом - это 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 126 л.с. и 152 Нм крутящего момента. В паре с ним предложена 5-ступенчатая “механика” или вариатор.