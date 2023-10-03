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3 окт 2023

Обновленный Geely Coolray готов к запуску продаж в России

Обновленный Geely Coolray готов к запуску продаж в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely объявила стоимость нового кроссовера Coolray в России. Стартовая цена - 2 594 990 рублей

Новый Geely Coolray дебютировал на родном рынке в прошлом году. Автомобиль получил новый дизайн с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами, иной светодиодной оптикой и спортивным спойлером над дверью багажника. К тому же, штатно автомобиль обут в 18-дюймовые колеса. Автомобиль прибавил 50 мм в длине, но в остальном размеры остались прежними: 4380/1800/1609 мм, а колесная база - 2600 мм.

Внутри также множество изменений. Спереди теперь устанавливается 10-25-дюймовая цифровая “приборка” и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Блок управления климатической системой выполнен в виде “шайбы” с рядом кнопок. Полностью изменилась геометрия дверных карт, передней панели и центрального тоннеля. 

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. На российском рынке мощность мотора составляет 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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