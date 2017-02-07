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7 фев 2017

Geely анонсировала скорое появление Emgrand GT на российском рынке

Geely анонсировала скорое появление Emgrand GT на российском рынке
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба китайской компании Geely опубликовала всю информацию о будущей новинке для российского рынка – седане бизнес-класса Emgrand GT.

Как указывается в официальном сообщении компании, новинка будет доступна российским потребителям в трех комплектациях - Standard, Comfort и Flagship, которые разделят между собой два бензиновых двигателя. Первый – это 2,4-литровый силовой агрегат, который способен выдать до 148 л.с.. Второй – турбированный 1,8-литровый мотор с системой непосредственного впрыска топлива мощностью 163 л.с.. Вне зависимости от комплектации, оба двигателя получат единственную и безальтернативную шестиступенчатую автоматическую КПП с функцией ручного переключения передач.

Уже в базовой комплектации Standard (от 1 389 000 рублей) китайский седан, помимо 2,4-литрового двигателя, оснащается: полным комплектом боковых и фронтальных подушек безопасности, 2-зонным климат-контролем, датчиками дождя и света, мультифункциональным рулевым колесом и гидроусилителем для него, задними парковочными датчиками, электрическим приводом и подогревом для боковых зеркал, системой бесключевого доступа и пуска двигателя, а также аудиосистемой с USB и AUX-портами и комплектом из 6-ти динамиков.

Как и всякий современный автомобиль. Geely Emgrand GT комплектуется широким спектром электронных ассистентов и систем безопасности, в частности, системами: курсовой устойчивости (ESC), экстренного торможения (Brake Assist), круиз-контроля, а также антиблокировочной (ABS) и антипробуксовочной (ASR) системами.

Более продвинутая версия Comfort (1 663 000 рублей) поставляется уже с 1,8-литровым агрегатом и вдобавок ко всему вышеперечисленному имеет: подсветку салона Ambilight, камеру заднего вида, фронтальные парковочные датчики, система контроля качества воздуха и панорамную крышу. В комплекте с мультимедийной системой идет 8-дюймовый сенсорный диспелей и два дополнительных динамика.

В списке технического оснащения топовой версии Flagship (от 1 739 000 рублей) дополнительно значатся: коленная подушка безопасности для водителя, проекционный дисплей, система слежения за «слепыми» зонами, система автоматической парковки и шторка для заднего стекла.

Приобрести новый Emgrand GT российские клиенты Geely смогут уже 18-февраля текущего года в салонах официальных дилеров.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Drive, Автостат

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