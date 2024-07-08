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8 июл 2024

В Китае начали продавать Geely Emgrand 2025 модельного года

В Китае начали продавать Geely Emgrand 2025 модельного года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely начала продавать обновленный седан Emgrand 2025 модельного года. Есть небольшие изменения в интерьере и во внешнем виде, но ценовой диапазон на родине примерно остался прежним 69 900 - 88 900 юаней (840 000 - 1 080 000 рубли)

Дизайн новинки рассекретили еще в прошлом месяце. Emgrand 2025 получил иную решетку радиатора с вертикальными элементами и минималистичный шильдик Geely посередине. Нижняя часть украшена L-образными хромированными элементами по краям с обеих сторон. Также обновленной модели достались 17-дюймовые колесные диски с другим дизайном. Внутри поменяли отделку, добавив в гамму вариант со светло-коричневой экокожей и черным пластиком. Помимо этого воздуховоды климатической системы украшены хромированными вертикальными вставками. В остальном видимых отличий от предыдущей версии нет. Мультимедийный комплекс получил обновление операционной системы Galaxy OS. 

Как и прежде, Geely Emgrand оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 126 л.с. и 152 Нм крутящего момента (в России данный агрегат дефорсирован до 122 л.с.). В паре с ним работает либо 5-ступенчатая “механика”, либо вариатор. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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