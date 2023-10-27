Раскрыты комплектации Geely Emgrand для России

Китайская компания Geely выводит на российский рынок новый седан Emgrand. Раскрыты все комплектации

Ожидается, что базовая версия автомобиля (Standart) получит галогеновые фары с дополнительными блоками светодиодных ДХО, 15-дюймовые колесные диски, электроприводы стекол и зеркал, кондиционер, 8-дюймовый экран мультимедийной системы и две подушки безопасности. В комплектации подороже (Comfort) имеется климат-контроль, задние парктроники, подогрев сидений и улучшенная аудиосистема с 4 динамиками. В следующей комплектации Luxury автомобиль оснащается 16-дюймовыми дисками, полностью светодиодной оптикой, мультифункциональным рулевым колесом, круиз-котролем, камерой заднего вида и обогревом лобового стекла. Флагманское исполнение Flagship будет комплектоваться 17-дюймовыми дисками, электроприводом передних сидений, 12,3-дюймовой цифровой “приборкой”, 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой с шестью динамиками и четырьмя подушками безопасности.

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 152 Нм. Средний расход - 12,6 л. Автомобиль будет комплектоваться 5-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.