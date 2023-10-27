Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2023

Раскрыты комплектации Geely Emgrand для России

Раскрыты комплектации Geely Emgrand для России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely выводит на российский рынок новый седан Emgrand. Раскрыты все комплектации

Ожидается, что базовая версия автомобиля (Standart) получит галогеновые фары с дополнительными блоками светодиодных ДХО, 15-дюймовые колесные диски, электроприводы стекол и зеркал, кондиционер, 8-дюймовый экран мультимедийной системы и две подушки безопасности. В комплектации подороже (Comfort) имеется климат-контроль, задние парктроники, подогрев сидений и улучшенная аудиосистема с 4 динамиками. В следующей комплектации Luxury автомобиль оснащается 16-дюймовыми дисками, полностью светодиодной оптикой, мультифункциональным рулевым колесом, круиз-котролем, камерой заднего вида и обогревом лобового стекла. Флагманское исполнение Flagship будет комплектоваться 17-дюймовыми дисками, электроприводом передних сидений, 12,3-дюймовой цифровой “приборкой”, 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой с шестью динамиками и четырьмя подушками безопасности.  

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 152 Нм. Средний расход - 12,6 л. Автомобиль будет комплектоваться 5-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Emgrand

Geely Emgrand готовится к дебюту в России

06 октября 2023
Geely Emgrand

Geely Emgrand выдадут «автомат»

18 сентября 2023
Geely Emgrand L

Компания Geely представила автомобиль с огромным запасом хода

29 марта 2022
Geely Emgrand 7 2019

Новая Geely Emgrand 7 уже в салонах российских дилеров

28 сентября 2018
Geely Emgrand 7

Geely Emgrand 7 скоро появится у дилеров

18 сентября 2018

Geely анонсировала скорое появление Emgrand GT на российском рынке

07 февраля 2017

 Новости Geely Emgrand

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика»
Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 0 9