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6 окт 2023

Geely Emgrand готовится к дебюту в России

Geely Emgrand готовится к дебюту в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely готовится официально представить на российском рынке новый седан Emgrand. На данный момент раскрыта только одна комплектация

Ожидается, что продажи нового Geely Emgrand начнутся до конца текущего года. Автомобиль предложат в нескольких комплектациях, но информация есть только об одной - Comfort. Данная версия автомобиля оснащается галогенными фарами, 15-дюймовыми колесными дисками, задними парктрониками, системой бесключевого доступа, а также подогревами передних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя лобового стекла, зеркал заднего вида и заднего стекла. 

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность агрегата составляет 122 л.с. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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