Geely Emgrand выдадут «автомат»

Стало известно, что компания Geely планирует представить на российском рынке комплектации седана Emgrand с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач

Предполагается, что автомобиль поступит в продажу до конца текущего года. Такая же версия появится на рынках Белорусии и Казахстана. На родном рынке Emgrand не оснащается «автоматом». Вместо него предложен вариатор. Однако все базовые версии комплектуются 5-ступенчатой «механикой». Таким образом, официально в России будет представлено 5 комплектаций: Standart MT, Comfort MT, Comfort AT, Luxury AT и Flagship AT. Пока точной информации об оснащении и стоимости нет.

В Китае Geely Emgrand получил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 103 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Отмечается, что в России данный мотор будет форсирован до 122 л.с. Заявлений разгон до «сотни» - 12,6 с.