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16 мар 2022

Geely Atlas станет похож на Tugella и Monjaro

Geely Atlas станет похож на Tugella и Monjaro
Автор фото: фирма-производитель

Популярный китайский кроссовер совсем скоро должен сменить поколение, в результате чего он позаимствует множество деталей от старших моделей.

Поговорим конкретнее.  Во-первых, в новой генерации Geeely Atlas переедет на платформу CMA, на которой базируется старшая модель Geely Tugella.  На этой же платформе построен и кроссовер Volvo XC40, так как китайцы строили «тележку» совместно со специалистами Volvo. Что касается силовой установки, то ее позаимствуют у модели Monjaro (он же KX11 для российского рынка). Это гибрид, который состоит из полуторалитрового турбо-мотора и электрического двигателя. Совокупная мощность агрегатов – 245 лошадиных сил.  Monjaro с такой силовой установкой разгоняется до «сотни» — 7,9 секунд. Динамические характеристики нового Atlas, разумеется, пока неизвестны.

Что касается внешности «Атласа», то он также позаимствует несколько деталей от Monjaro и Tugellla, к примеру,  переднюю светодиодную оптику, а также различные элементы интерьера вроде селектора АКПП.

При написании новости использовалась информация:
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