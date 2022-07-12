Geely начинает рассекречивать новый Coolray

Компания Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера, который выйдет на местный рынок под именем Binyue Cool — то есть, станет преемником нынешнего Coolray

Свой узнаваемый стиль автомобиль сохранит, однако в то же время он увеличится в размерах: его габариты составят 4380x1800x1609 миллиметров при колёсной базе 2,6 метра. Что касается внешнего декора, то кроссовер получит более агрессивное оформление передней части с большой решеткой радиатора.

Технические же характеристики обнародуют ближе к дебюту, который состоится в начале сентября. На данный момент мы знаем только то, что появится новый турбомотор объемом в полтора литра и мощностью в 181 лошадиную силу.