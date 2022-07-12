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12 июл 2022

Geely начинает рассекречивать новый Coolray

Geely начинает рассекречивать новый Coolray
Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера, который выйдет на местный рынок под именем Binyue Cool — то есть, станет преемником нынешнего Coolray

Свой узнаваемый стиль автомобиль сохранит, однако в то же время он увеличится в размерах: его габариты составят 4380x1800x1609 миллиметров при колёсной базе 2,6 метра. Что касается внешнего декора, то кроссовер получит более агрессивное оформление передней части с большой решеткой радиатора.

Технические же характеристики обнародуют ближе к дебюту, который состоится в начале сентября. На данный момент мы знаем только то, что появится новый турбомотор объемом в полтора литра и мощностью в 181 лошадиную силу.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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