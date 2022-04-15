Geely показала электрический кроссовер для молодежи

В мае на китайском рынке появится электромобиль Geometry E. Автомобиль, ориентированный на молодых покупателей, отличается очень ярким внешним видом

Надо сказать, что яркость проявляется не в линиях и формах кузова, тут все, как раз обыденно, а в богатой цветовой гамме. Производитель решил поиграть с кислотными тонами синего и зеленого цветов, а также ядерно-красным оттенком. Надо сказать, что автомобиль получился очень компактным. При размерах 4006 х 1765 х 1550 миллиметров и колёсной базе 2485 миллиметров он даже компактнее российского Lada Xray.

Теперь поговорим о технических характеристиках. Geometry E оснастят 82-сильным электромотором. Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 39,4 кВт•ч обеспечит запас хода более 400 километров. Есть один важный нюанс - производитель решил внедрить на модели искусственный ограничитель скорости - будущие владельцы не смогут разогнаться более 120 километров в час.