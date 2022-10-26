Geely разработала климат-контроль, который способен распознать одежду

Вопросы поддержания комфортной температуры в салоне всегда стоят остро – одному пассажиру 21 тепла нравится, другому нет. Разумеется, уже давно изобретены двухзонные и даже трехзонные климатические установки, но нет предела совершенству!

К примеру, недавно китайский концерн Geely представил свою разработку с искусственным интеллектом. Инженеры сообщают, что специальные сенсоры вместе с блоком микрокамер смогут определить, скажем, есть или рядом с водителем пассажир или во что одет тот или иной человек, и, как следствие, создать наиболее комфортные климатические условия.

Иных подробностей об инновационной системе пока нет. Равно как и нет данных о том, когда Geely намерена запустить такой климат-контроль в серию.