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26 окт 2022

Geely разработала климат-контроль, который способен распознать одежду

Geely разработала климат-контроль, который способен распознать одежду
Автор фото: фирма-производитель

Вопросы поддержания комфортной температуры в салоне всегда стоят остро – одному пассажиру 21 тепла нравится, другому нет. Разумеется, уже давно изобретены двухзонные и даже трехзонные климатические установки, но нет предела совершенству!

К примеру, недавно китайский концерн Geely представил свою разработку с искусственным интеллектом. Инженеры сообщают, что специальные сенсоры вместе с блоком микрокамер смогут определить, скажем, есть или рядом с водителем пассажир или во что одет тот или иной человек, и, как следствие, создать наиболее комфортные климатические условия.

Иных подробностей об инновационной системе пока нет. Равно как и нет данных о том, когда Geely намерена запустить такой климат-контроль в серию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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