Опубликованы официальные изображения Geely Galaxy E5

Компания Geely опубликовала изображения нового электрического кроссовера Galaxy E5. Это будет четвертая модель в “галактическом” семействе, куда входят L7, L6, и E8

Во многом, общая картина того, как будет выглядеть автомобиль сложилась еще на последних фотографиях китайского Минпромторга, опубликованных в прошлом месяце. Подтвердилось предположение, что E5 получит светодиодный рисунок в передней части, имитирующий прорези решетки радиатора. Интерьер полностью оригинальный с интересным оформлением передней панели с двумя круглыми колонками по краям. Центральный тоннель минималистичный, выделяющийся фирменным текстурным рисунком, а расположение беспроводной зарядки стало ближе к подлокотнику. Двухспицевой мультируль слегка приплюснут в нижней части. Также имеются два отдельных цифровых экрана “приборки” и мультимедийной системы. За управление системами отвечает ОС Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1.

Новых данных касательно технической информации опубликовано не было. Пока известно, что автомобиль в стандартной комплектации получит один электромотор мощностью 218 л.с. Заявленная максимальная скорость - 175 км/ч.