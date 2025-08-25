Стала известна стоимость нового флагмана марки Geely

Компания Geely начала прием заказов в Китае на новый флагманский кроссовер семейства Galaxy. Модель получила индекс M9, а ее стоимость начинается от 193 800 юаней (около 2 170 000 млн рублей)

Galaxy M9 — это 5,2-метровый шестиместный кроссовер с пневмоподвеской и регулируемым клиренсом. Колесная база — 3030 мм. Модель позиционируется как прямой конкурент Aito M9 и Lixiang L9. Внутри есть 12,66-дюймовая «приборка», широкий 30-дюймовый мультимедийный экран для водителя и пассажира, проекционный дисплей, а также 17,3-дюймовый дисплей для задних пассажиров. В стандартное оснащение входит система автопилота G-Pilot H5, работающая на двух чипах Nvidia Drive Orin X с вычислительной мощностью 508 TOPS. В качестве опции доступны мощная аудиосистема с 27 динамиками, холодильник и более широкий набор электронных ассистентов.

Geely Galaxy M9 оснащен гибридной силовой установкой 2.0 EM-P, которая состоит из 1,5-литрового двигателя и трех электромоторов. Суммарная мощность системы — 870 л.с. Заявленный разгон до «сотни» — 4,5 с. В зависимости от комплектации запас хода на электротяге варьируется от 100 до 210 км. Самая «дальнобойная» версия способна преодолеть до 1500 км в гибридном режиме.