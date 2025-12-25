Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2025

Geely открыла предзаказы на гибридный минивэн Galaxy V900 с запасом хода 1200 километров

Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской компании Geely пополнится 5,3-метровым минивэном Galaxy V900 с гибридной силовой установкой. Стоимость модели и дата старта продаж станут известны в начале следующего года

Фактически Galaxy V900 является гибридной модификацией электрокара LEVC L380. У моделей идентичная форма кузова и похожий дизайн, который отличается только наличием решетки радиатора у гибрида. Длина минивэна – 5360 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1920 мм, а колесная база – 3200 мм. Покупателям предложены версии с 6-, 7- и 8-местным салоном. В оснащение входит продвинутый комплекс помощи водителю G Pilot H5 с лидаром.

Минивэн приводится в движение 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 456 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 200 или 240 км в зависимости от батареи. Максимальный запас хода в гибридном режиме – 1200 км.

Комментарии к новости

 Новости Geely

