Удар китайского напряжения

Geely представила в Шанхае новый электрический седан GE11, с которым компания связывает большие планы — его пророчат в конкуренты Tesla Model 3. Пока что прошла лишь предварительная презентация, где автомобиль был показан с закрытыми дверьми

В основу GE11 легла совершенно новая платформа, которая изначально создана под использование электрической силовой установки. Седан оснащен электродвигателем мощностью 130 кВт (177 л.с.) и литий-ионными аккумуляторами. Максимальная скорость машины ограничена на уровне 150 км/ч. Электромобиль обладает одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления (Cx) в классе — 0,2375. Для сравнения, у Model 3 он выше — 0,24. Прочие технические подробности пока неизвестны.

Уже распространены фотографии салона. Передняя панель своими сложными и необычными формами напоминает нутро космического корабля из какого-нибудь фантастического фильма. Все кнопки - сенсорные. Бросается в глаза большой горизонтальный дисплей мультимедийной системы. Напомним, что за дизайн в Geely последние годы отвечает интернациональная команда специалистов во главе с бывшим шеф-стилистом Volvo Cars Питером Хорбери.