Дебют Wey 05 в России состоится в следующем году

Китайская компания Great Wall сообщила, что дебют гибридного кроссовера Wey 05 на российском рынке состоится в начале 2024 года

Данный автомобиль на родине известен под названием Wey Mocca (в европе - Wey Coffee 01) и в этом году обзавелся рестайлингом. Wey 05 отличается современным, стильным дизайном и салон со всеми возможными современными технологиями. Габариты кроссовера: 4875/1960/1690 мм., колесная база - 2915 мм.

Wey 05 приводится в движение гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый турбомотор и два электродвигателя (по одному спереди и сзади). Суммарная мощность системы - 295 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 5 с. Средний расход топлива на 100 км - 7,7 л. Более подробные технические характеристики станут известны ближе к старту продаж.